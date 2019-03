1 Olympiasiegerin Andrea Pollack ist gestorben. [Archivbild] Foto: imago images / Camera 4

Die dreifache deutsche Olympiasiegerin Andrea Pollack ist tot. Sie wurde nur 57 Jahre alt. Medienberichten zufolge erlag sie einem Krebsleiden.

Die Sportwelt trauert um Andrea Pollack. Wie der Olympiastützpunkt Berlin auf seiner Internetseite bekannt gab, ist die dreimalige Schwimm-Olympiasiegerin im Alter von 57 Jahren gestorben. Dort arbeitete Andrea Pinske, wie sie inzwischen hieß, fast vier Jahrzehnte als Physiotherapeutin. Medienberichten zufolge soll sie an einer Krebserkrankung gestorben sein.

"Mit ihren Erfahrungen und menschlichen Werten verstand sie die Gedanken und Emotionen von Leistungssportlern und hatte so eine enge Verbindung zu den Athleten", schreibt der Olympiastützpunkt auf seiner Seite. Pollack hatte bei den Olympischen Spielen 1976 in Montreal zweimal Gold über 200 Meter Schmetterling und mit der 4x100 Meter-Lagenstaffel der damaligen DDR gewonnen. Vier Jahre später gewann sie in Moskau erneut mit der DDR-Staffel Gold.

Pollacks Erfolge wurden jedoch von einer positiven internen Dopingprobe und ihrer Doping-Beichte nach der politischen Wende überschattet. Pinske hinterlässt ihren Mann und Sohn Michael (33), der als Judo-Kämpfer an Olympia teilnahm.