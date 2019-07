Andrea Berg in Aspach

13 Andrea Berg verzückte die Fans in Aspach. Foto: © C) Gottfried Stoppel

Schlagerqueen Andrea Berg hat bei ihrem Heimspiel in Aspach wieder Tausende Fans begeistert. Bereits zum 14. Mal kam es zu diesem Großereignis. Wir haben die Bilder.

Aspach - Es gilt längst als Kult-Veranstaltung, das alljährliche, mehrtägige „Heimspiel“ von Andrea Berg. Und auch an diesem Wochenende sind wieder Tausende Bergfans zur Arena in Aspach gepilgert. Heimsieg garantiert, so lautet im Stadion des Dorfklubs Sonnenhof beim zum 14. Mal gestemmten musikalischen Großereignis quasi das Motto.

„Ich hab mich so lang schon drauf gefreut“ verkündete die Sängerin denn auch euphorisch unter dem Jubel derer, die einmal mehr bewiesen, dass sie ihre eingängigen Texte locker und lautstark mitsingen können. „Das ist der Wahnsinn“ entfuhr es der Sängerin im bunt sommerlichen Bühnenbild mit Licht, Tanz, Farbe und Konfettiböllern, umtanzt von Fans mit glitzernden Girlanden. „Wahnsinn wie ihr mir eure Liebe zeigt.“