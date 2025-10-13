Andrea Berg geht 2027 wieder auf große Tour

Kurz nach dem Ende ihrer "Party, Hits, Emotionen"-Tour hat Andrea Berg die nächste Konzertreihe angekündigt. 2027 wird die Schlagersängerin aus dem Rems-Murr-Kreis erneut durch die großen Arenen in Deutschland, Österreich und der Schweiz touren.
