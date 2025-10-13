Andrea Berg geht 2027 wieder auf große Tour

Kurz nach dem Ende ihrer "Party, Hits, Emotionen"-Tour hat Andrea Berg die nächste Konzertreihe angekündigt. 2027 wird die Schlagersängerin aus dem Rems-Murr-Kreis erneut durch die großen Arenen in Deutschland, Österreich und der Schweiz touren.

Andrea Berg (59) legt nach: Am heutigen Montag kündigte die Schlagersängerin an, dass sie 2027 wieder auf große Tour gehen werde. Die Arenatour führt Berg im Oktober und November übernächstes Jahr in 23 Städte durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Zuvor steht im Sommer 2026 im Rems-Murr-Kreis das alljährliche "Heimspiel" von Andrea Berg in Aspach an. Die Konzerte im Rems-Murr-Kreis finden am 17. und 18. Juli in der WIRmachenDRUCK-Arena statt, und Tickets sind bereits erhältlich. Für 2027 steht der Termin in der Heimat noch nicht fest.

Mit der neuen Tour will die Sängerin offenbar den Erfolg ihrer diesjährigen "Party, Hits, Emotionen"-Konzertreihe wiederholen. Über 21 ausverkaufte Shows hatten den Fans "spektakuläre Bühnenbilder, sechs atemberaubende Kostümwechsel, eine mitreißende Liveband und Andrea Bergs unnachahmliche Verbindung zum Publikum" geboten, wie es in der Pressemitteilung heißt. Auch für Berg war es eine Ausnahmeerfahrung, wie sie sagt: "Die Verbindung mit meinem Publikum war so intensiv wie nie zuvor. Das hat mich unglaublich berührt."

Andrea-Berg-Bühnenshow mit alten Hits und neuen Songs

Für die neue Tournee wurde eine "brandneue Bühnenshow" angekündigt mit allen Hits, Liveband, Tänzern und Kostümwechseln. Aber auch neue Songs soll Andrea Berg 2027 in den Arenen singen.

In den sozialen Medien kündigte Berg die neue Tournee ebenfalls an. Sie habe sich seit Wochen darauf gefreut, die Nachricht mit ihren Fans zu teilen, schreibt der Schlagerstar und verspricht: "Wir arbeiten schon jetzt an einer neuen, spektakulären Bühnenshow mit vielen Überraschungen."

Andrea-Berg-Termine in der Übersicht

02.10.2027: Wetzlar, Buderus Arena Wetzlar

08.10.2027: Hannover, ZAG Arena

09.10.2027: Dortmund, Westfalenhalle

10.10.2027: Halle / Westfalen, OWL Arena

14.10.2027: Leipzig, QUARTERBACK Immobilien ARENA

15.10.2027: Nürnberg, PSD Bank Nürnberg ARENA

16.10.2027: München, Olympiahalle München

17.10.2027: Zürich, Hallenstadion Zürich

22.10.2027: Erfurt, Messe Erfurt

23.10.2027: Mannheim, SAP ARENA

24.10.2027: Neu-Ulm, ratiopharm arena

29.10.2027: Chemnitz, Messe Chemnitz

30.10.2027: Berlin, Uber Arena

31.10.2027: Kiel, Wunderino Arena

05.11.2027: Magdeburg, GETEC-Arena

06.11.2027: Köln, LANXESS arena

07.11.2027: Oberhausen, Rudolf Weber-ARENA

11.11.2027: Rostock, StadtHalle Rostock

12.11.2027: Bremen, ÖVB-Arena

13.11.2027: Hamburg, Barclays Arena

19.11.2027: Graz, Stadthalle Graz

20.11.2027: Linz, TipsArena

21.11.2027: Salzburg, Salzburgarena

Der Vorverkauf startet am Mittwoch, den 15.10.2025, ab 10:00 Uhr zuerst auf eventim.de, oeticket.com und ticketcorner.ch. Ab dem 17.10.2025 sind die Karten auch an allen bekannten Vorverkaufsstellen zu erwerben.