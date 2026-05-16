Andrang in Stuttgarter Innenstadt: Lange Schlange vor Swatch-Geschäft – das steckt dahinter

Am Samstag zieht sich eine lange Schlange von der Stiftstraße bis in die Königstraße, hunderte Menschen warten vor dem Geschäft des Uhrenherstellers Swatch. Das ist der Grund.
Massenauflauf in der Stuttgarter Innenstadt: Am Samstagvormittag warten einige hundert Menschen vor dem Geschäft des Uhrenherstellers Swatch in einer Schlange, viele haben sich Campingstühle mitgebracht. Manche der Wartenden haben sich sogar vor dem Geschäft die Nacht um die Ohren geschlagen. Wie ein junger Mann in der Schlange erzählt, sitzt er bereits seit Freitagabend vor dem Geschäft. „Da vorne warten Leute teilweise schon seit Donnerstag“, schildert er.