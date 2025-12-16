Am 19. Januar läuft die nächste Frist für den Umtausch alter Führerscheine ab. Die Antragsflut ist dementsprechend groß. Wie sieht es in der Region Stuttgart aus?
Anfang Dezember greift die Führerscheinstelle des Waiblinger Landratsamts zum letzten Mittel. Weil der Arbeitsumfang geradezu explodiert, bleibt sie vier Tage lang geschlossen, um Anträge abzuarbeiten. Denn die Kundenwünsche haben Richtung Jahresende enorm zugenommen. Nicht ganz überraschend: „Alle Jahre wieder“, kommentiert Carina Böhringer trocken, die im Rems-Murr-Kreis das Amt für Zulassung und Fahrerlaubnis leitet.