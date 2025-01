Andrang bei VfB-Stars in Stuttgart-Möhringen: Warum Undav, Mittelstädt und Führich im Cinemaxx-Kino sind

Vor dem Bundesliga-Spiel am Sonntag beim FC Augsburg (17.30 Uhr/Liveticker) haben drei Stars des VfB Stuttgart noch einmal die großen Momente der Fußball-Europameisterschaft 2024 auf und neben dem grünen Rasen aufleben lassen. Deniz Undav, Maximilian Mittelstädt und Chris Führich sind am Freitagnachmittag ins Kino Cinemaxx im SI-Zentrum nach Stuttgart-Möhringen gekommen, um dort im Gespräch mit unserem Sportredakteur Dirk Preiß sowie mit Vertretern des Deutschen Fußballbundes und dem Fernsehsender RTL über ihre Erlebnisse bei dem Großereignis zu plaudern. Anschließend wurde der entsprechende Film gezeigt. Das deutsche Team und seine Fans sind während der EM begleitet worden, RTL strahlt die Dokumentation am Samstagabend um 20.15 Uhr im Free-TV aus.

Zuvor haben die drei VfB-Stars, die sich im vergangenen Jahr in der Nationalmannschaft etabliert haben, vor dem Kinosaal an zwei Stehtischen Autogramme gegeben. Deniz Undav kommt etwa zehn Minuten vor seinen beiden Manschaftkameraden und legt sofort los, unterschreibt Autogrammkarten, die ihn im DFB-Dress zeigen. Jeans, Sportschuhe, weißes T-Shirt, schwarzes Hoody, graue Daunenjacke – lässig, wie man ihn kennt, steht der Stürmer lächelnd für Selfies bereit. Auch Mittelstädt, Linksfuß und Rechtshänder, sowie Führich reden entspannt mit den Fans, die auch Fahnen, Bälle, Trikots und Eintrittskarten zur Unterschrift bereit halten. Mittelstädt erscheint mit seiner frisch angetrauten Frau, der Influencerin Lea Prinz, zur Veranstaltung; er ist ähnlich sportlich gekleidet wie Undav: Jeansjacke, dunkler Wollpulli, Jeans, graue Chucks. Der modischste der drei VfB-Stars an diesem Nachmittag ist unbestritten Chris Führich, der zu beigen Stoffhosen mit weißen Nadelstreifen weiße Sneaker und ein weißes Shirt unter dem beigen Overshirt trägt. Geduldig sind sie alle drei: als keine Autogrammkarten mehr da sind, unterschreiben die Stars auf Popcorn-Verpackungen – und machen so drei Mitarbeiterinnen des Cinemaxx glücklich.

Im Vordergrund der 90-minütigen Dokumentation „Unser Team – Die Heim-EM 2024“ stehen nach Angaben von RTL vor allem die Geschichten abseits des Platzes. 40 Tage haben Kamerateams nicht nur das DFB-Team begleitet, sondern auch eingefangen, wie Fans die Fußballspiele erlebten. „Wo immer wir auch für Dreharbeiten unterwegs waren, hat sich genau das eindrucksvoll gezeigt: eine sehr hohe Identifikation mit diesem Team und eine im Laufe der Turnierwochen immer größer werdende Euphorie“, berichtet Doku-Regisseur und Fernsehpreis-Gewinner Tom Häussler. Die deutsche Nationalmannschaft war nach guten EM-Auftritten im Viertelfinale gegen Spanien unglücklich ausgeschieden – 1:2 nach Verlängerung in Stuttgart.

Hinter der Aktion von Freitagnachmittag steht der Deutsche Fußballbund gemeinsam mit RTL und den jeweiligen Medienpartnern in den zehn deutschen Städten, in denen EM-Spiele ausgetragen wurden. In Stuttgart präsentieren Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung den Film im Cinemaxx. Mehr als 400 Gäste, darunter EM-Helfer und Vertreter des Nationalmannschafts-Fanklubs, waren geladen.