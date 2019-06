5 Jugendliche in Stuttgart stehen Schlange wegen Schuhen. Foto: 7aktuell.de/ 7aktuell

Der Andrang war riesig, vor dem Geschäft bildete sich eine Menschentraube: Stuttgarter Jugendliche nahmen das in Kauf für ein Paar Schuhe des Rappers Kanye West.

Stuttgart - Rapper Kanye West hat neue Sneaker mit dem Namen Yeezy Boost 350 v2 „Black“designt – und die wollen offenbar auch viele Jugendliche aus Stuttgart und Umgebung haben. Am Freitag sind die Yeezys, wie sie abgekürzt genannt werden, von 8 Uhr an zu kaufen gewesen – und dass sich der Foot Locker in der Königstraße Paare gesichert hatte, muss sich vorher herumgesprochen haben.

Großer Andrang auf der Königstraße

Der Andrang war groß, vor dem Geschäft bildete sich eine Menschentraube. Die Mitarbeiter vor Ort hatten sicher alle Hände voll zu tun. Es sei „ein ganz normaler Release“ gewesen, sagte dennoch ein Mitarbeiter aus dem Geschäft gelassen. Auch der Onlineshop von Foot Locker ging zeitweise in die Knie. Fans wissen, wenn der neue Yeezy rauskommt, dann muss man schnell sein, um ein Paar abzubekommen