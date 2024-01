Andrang auf Ausstellung: „Klimt - The Immersive Experience“ in Ludwigsburg verlängert

„Klimt - The Immersive Experience“ in Ludwigsburg verlängert

Nach großen internationalen Erfolgen hat „Klimt - The Immersive Experience“ auch in Deutschland viele Besucher begeistert. In Ludwigsburg wird die Ausstellung aufgrund großer Nachfrage nun verlängert.











Nach einem internationalen Publikumserfolg ist „Klimt – The Immersive Experience“ auch in Deutschland, und speziell in Ludwigsburg, auf große Begeisterung gestoßen. Rund 30 000 Tickets wurden seit der Eröffnung Mitte November in Ludwigsburg verkauft. Aufgrund der großen Nachfrage wird die Ausstellung nun bis zum 7. April verlängert.