André Rieu wird 75: Ein Leben im Dreivierteltakt

1 Ein Leben für die Musik: André Rieu wird 75 Jahre alt. Foto: IMAGO//Michael Kremer

André Rieu begeistert ein Millionenpublikum auf der ganzen Welt. Wenn der Musiker mit seiner Geige die Bühne betritt, setzt automatisch die gute Laune ein. Am 1. Oktober feiert der Geiger seinen 75. Geburtstag.











André Rieu kommt bereits früh mit der Musik in Berührung. Sein Vater ist Dirigent und der Sohnemann erinnert sich bis heute an den damals beeindruckenden Klang eines Orchesters. Von frühester Kindheit an deutet alles auf eine Musiklaufbahn hin: Bereits mit fünf Jahren bekommt er Geigenunterricht. Später besucht Rieu das Musikkonservatorium in Brüssel, das er auch mit Auszeichnung beendet. 1978 gründet Rieu sein erstes Orchester, das Maastricht Salon Orkrest (Maastrichter Salonorchester), gleichzeitig spielt er im Limburger Sinfonieorchester.