Göppinger SV gegen Stuttgarter Kickers Kickers auch gegen Göppingen ohne Torerfolg

Zum zweiten Mal in Folge bleiben die Stuttgarter Kickers in der Oberliga ohne Torerfolg. Das Spiel in Göppingen endet 0:0-Unentschieden. Dennoch sind die Blauen zurück an der Tabellenspitze.