Dort, wo einst Charles und Diana posierten, standen nun Mary und Frederik: Das dänische Königspaar hat seinen Australien-Staatsbesuch am Uluru begonnen. Es ist Marys erster Besuch in ihrer Heimat als Königin.

König Frederik X. (57) und Königin Mary von Dänemark (54) haben am Samstag ihren sechstägigen Australien-Staatsbesuch mit einem symbolträchtigen Auftakt begonnen: Am Uluru-Kata-Tjuta-Nationalpark wurden die dänischen Royals von den indigenen Bewohnern dieser Gegend, den Anangu, mit einem zeremoniellen Tanz - einem sogenannten Inma - empfangen.

In einem Instagram-Post des Königshauses, das den ersten Tag des Staatsbesuchs auch mit Fotos Revue passieren lässt, heißt es zum weiteren Programm: "Das Königspaar besuchte außerdem das Kulata Academy Café und traf einige der Studierenden, die das Café im Rahmen ihrer Ausbildung betreiben. Das Café ist Teil der National Indigenous Training Academy, die jungen Menschen aus den indigenen Völkern bezahlte Praktika und Ausbildungen in den Bereichen Tourismus und Dienstleistung anbietet." Zudem habe das Königspaar den Sonnenuntergang über Uluru von einem Aussichtspunkt im Nationalpark aus erlebt. "Der riesige Sandsteinfelsen ragt etwa 348 Meter über die flache Wüstenlandschaft empor."

Der Besuch am Uluru weckte unweigerlich Erinnerungen an die britischen Royals: 1983 posierten Charles (77) und Diana (1961-1997) an genau diesem Ort für eines der ikonischsten Fotos ihrer ersten gemeinsamen Auslandsreise als Ehepaar. Drei Jahrzehnte später folgten ihnen William (43) und Kate (44).

Beim Betrachten des Sonnenuntergangs am roten Felsen zeigte sich Königin Mary sichtlich bewegt. "Hier im Zentrum Australiens zu beginnen, ist schon etwas Besonderes", sagte sie laut ABC News. "Den Uluru zum ersten Mal zu erleben und die Anangu kennenzulernen - das ist ein wirklich großartiger Auftakt für diesen Besuch."

Für das Königspaar persönlich ist die Reise noch aus einem anderen Grund bedeutsam: Es handelt sich um den ersten Trip außerhalb Europas, seit Frederik und Mary Anfang 2024 den Thron bestiegen haben. Für die nahe Hobart in Tasmanien geborene Königin Mary ist es bereits der vierte offizielle Australienbesuch als dänisches Mitglied des Königshauses - aber der erste als Königin.

Kennenlerngeschichte mit ihrer Heimat verbunden

Wie sehr sich die beiden auf die Reise freuen, haben sie bereits zuvor deutlich gemacht. Ein Instagram-Post zeigte private Aufnahmen des Paares, die die beiden mit einem Statement veröffentlichten: "Wir freuen uns riesig darauf, Australien und die Menschen dort wiederzusehen. Es ist viel passiert, seit wir uns hier vor mehr als 25 Jahren kennengelernt haben!" Mary lernte Frederik im Jahr 2000 in Sydney kennen.

Das Paar ist bis 19. März auf Staatsbesuch. Dieser soll "die bereits starken Beziehungen zwischen Australien und Dänemark weiter ausbauen, sowohl in kultureller, wirtschaftlicher als auch außenpolitischer Hinsicht", heißt es in einer Erklärung der Royals. "Aufbauend auf der strategischen Partnerschaft, die 2023 zwischen Australien und Dänemark geschlossen wurde, soll der Staatsbesuch die Zusammenarbeit in einer Vielzahl von Bereichen stärken, darunter die grüne Wende und die wirtschaftliche Sicherheit." Der stellvertretende Ministerpräsident, der Außenminister, der Minister für Klima, Energie und Versorgung sowie 55 dänische Unternehmen sind ebenfalls in Australien mit dabei. Am Sonntag startet das offizielle Programm dann bei Sonnenaufgang am berühmten Muṯitjulu-Wasserloch.