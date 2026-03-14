Dort, wo einst Charles und Diana posierten, standen nun Mary und Frederik: Das dänische Königspaar hat seinen Australien-Staatsbesuch am Uluru begonnen. Es ist Marys erster Besuch in ihrer Heimat als Königin.
König Frederik X. (57) und Königin Mary von Dänemark (54) haben am Samstag ihren sechstägigen Australien-Staatsbesuch mit einem symbolträchtigen Auftakt begonnen: Am Uluru-Kata-Tjuta-Nationalpark wurden die dänischen Royals von den indigenen Bewohnern dieser Gegend, den Anangu, mit einem zeremoniellen Tanz - einem sogenannten Inma - empfangen.