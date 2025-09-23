Andauernder Rechtsstreit: Mann versucht zu Taylor Swift zu kommen: Festnahme vor Kelces Haus

Taylor Swift ist erneut in den Rechtsstreit von Justin Baldoni und Blake Lively hineingezogen worden. Vor dem Haus ihres Verlobten wurde eine Person festgenommen, die versuchte, ihr auf illegalem Weg Prozessdokumente zuzustellen.
Schon seit Dezember 2024 befindet sich Hollywoodstar Blake Lively (38) mit ihrem einstigen "Nur noch ein einziges Mal"-Regisseur Justin Baldoni (41) in einem Rechtsstreit. Jetzt ist es vor einem Anwesen von Footballstar Travis Kelce (35) in diesem Zusammenhang zu einer Festnahme gekommen, wie das "Star Magazine" berichtete. Der Grund: Ein Mann, der versuchte, Taylor Swift (35) Vorladungsunterlagen zuzustellen, soll sich auf unrechtmäßige Weise auf das Grundstück ihres Verlobten Kelce begeben haben.