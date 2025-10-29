Der Rechtsstreit zwischen Drake und seiner eigenen Plattenfirma UMG geht weiter. Hintergrund ist ein notorischer Disstrack von Kendrick Lamar.
Anfang des Monats war Superstar Drake (39) zunächst mit einer Verleumdungsklage gegen die Universal Music Group gescheitert. Der kanadische Rapper hatte sein eigenes Plattenlabel verklagt, weil es Kendrick Lamars (38) Grammy-prämierten Song "Not Like Us" veröffentlicht und promotet hatte. Doch gegen die Abweisung der Klage hat das Anwaltsteam des Musikers jetzt Berufung eingelegt, berichtet etwa "Variety". Eine Begründung für die Berufung wird zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Die juristische Auseinandersetzung geht somit weiter.