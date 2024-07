"And Just Like That..."

1 Aidan und Carrie finden in Staffel drei wieder zueinander. Foto: getty/Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images

Neue Fotos von Carrie und Aidan am Drehset von "And Just Like That..." lassen die Herzen von "Sex and the City"-Fans höher schlagen. Doch die Bilder deuten auch auf eine traurige Szene hin...











Die Dreharbeiten zur dritten Staffel von "And Just Like That..." sind in vollem Gange. Zwar müssen sich Fans voraussichtlich noch bis 2025 auf die neuen Folgen des "Sex and the City"-Ablegers gedulden. Brandneue Szenenbilder von Aidan und Carrie versüßen die Wartezeit jedoch.