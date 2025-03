And Just Like That...-Star: Nicole Ari Parker ergattert Rolle in DC-Serie Lanterns

Eine neue Rolle für Nicole Ari Parker: Die "And Just Like That..."-Darstellerin verstärkt den Cast der kommenden HBO-Produktion "Lanterns". In der DC-Serie spielt sie die Mutter eines Superhelden.

Nicole Ari Parker (54) hat eine wiederkehrende Rolle in der mit Spannung erwarteten HBO-Serie "Lanterns" ergattert. Wie das US-Branchenmagazin "Variety" berichtet, wird die Schauspielerin in der DC-Studios-Produktion als Bernadette Stewart zu sehen sein, die Mutter von John Stewart, einem der beiden Hauptprotagonisten.

"Lanterns" folgt den Abenteuern von Hal Jordan (Kyle Chandler, 59) und John Stewart (Aaron Pierre, 30), zwei Mitgliedern des Green Lantern Corps. Bei dieser intergalaktischen Einheit handelt es sich um ein Team, das mit der Verteidigung eines bestimmten kosmischen Bereichs beauftragt ist. Mithilfe von Ringen, die übermenschliche Kräfte verleihen, nehmen sie den Kampf gegen das Böse auf.

Nicole Ari Parker als Power-Mutter

Laut der offiziellen Charakterbeschreibung wird Parkers Rolle als "unerschütterlich und hartnäckig" beschrieben. Bernadette Stewart "gibt niemals auf, egal wie unüberwindbar die Hürden auch sein mögen" und sei eine "unerbittlich beschützende Mutter."

"Lanterns" ist die erste Live-Action-Serie, die eigens für DC Studios entwickelt wurde. HBO gab der Serie im Juni grünes Licht und bestellte direkt acht Episoden. Wann die Folgen erscheinen werden, ist aber noch nicht bekannt.

Star-besetztes Ensemble

Neben Parker und den bereits erwähnten Schauspielern Kyle Chandler und Aaron Pierre gehören auch Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan und Ulrich Thomsen zum Cast. Letzterer wird den Green-Lantern-Bösewicht Sinestro verkörpern.

Fans von Nicole Ari Parker können die Schauspielerin demnächst auch in der dritten Staffel der Max-Serie "And Just Like That..." sehen, die noch in diesem Jahr Premiere feiern soll. In dem "Sex and the City"-Ableger verkörpert sie die Rolle der Seema Patel, eine erfolgreiche Immobilienmaklerin und Freundin von Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker).