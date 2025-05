And Just Like That...-Staffel drei: Die Sex and the City-Ikonen strahlen beim Fototermin in New York

Die "Sex and the City"-Ikonen strahlen beim Fototermin in New York

"And Just Like That..."-Staffel drei

1 (v.l.): Nicole Ari Parker, Kristin Davis, Sarah Jessica Parker, Sarita Choudhury und Cynthia Nixon beim Fototermin zur neuen Staffel von "And Just Like That...". Foto: imago/UPI Photo / John Angelillo

Kurz vor dem Start der dritten Staffel von "And Just Like That..." haben sich die "Sex and the City"-Ikonen Sarah Jessica Parker, Kristin Davis und Cynthia Nixon in New York für einen Fototermin versammelt - wie immer top gestylt.











Sarah Jessica Parker (60) und ihre "And Just Like That..."-Co-Stars haben in New York mit einem Fototermin die bevorstehende Premiere der dritten Staffel gefeiert. Wie es sich für das "Sex and the City"-Sequel gehört, erschien der Cast top gestylt auf dem roten Teppich, um dort einzeln und zusammen für die Fotografen zu posieren.