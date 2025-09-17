And Just Like That...: Kristin Davis konnte Ende selbst nicht glauben

Nach drei Staffeln lief im vergangenen Monat die finale Folge von "And Just Like That..." Dass das "Sex and the City"-Sequel tatsächlich endet, überraschte nicht nur die Fans, sondern auch Hauptdarstellerin Kristin Davis.
Hauptdarstellerin Kristin Davis (60) hat nicht mit dem Ende von "And Just Like That..." gerechnet. Rund 20 Jahre nach dem Erfolg von "Sex and the City" kehrten die Kultfiguren Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker, 60), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon, 59) und Charlotte York (Kristin Davis) mit der Sequel-Serie zurück. Dass diese nun bereits nach drei Staffeln endet, überraschte nicht nur die Fans, sondern auch Davis selbst.