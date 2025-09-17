And Just Like That...: Kristin Davis konnte Ende selbst nicht glauben

Nach drei Staffeln lief im vergangenen Monat die finale Folge von "And Just Like That..." Dass das "Sex and the City"-Sequel tatsächlich endet, überraschte nicht nur die Fans, sondern auch Hauptdarstellerin Kristin Davis.

Hauptdarstellerin Kristin Davis (60) hat nicht mit dem Ende von "And Just Like That..." gerechnet. Rund 20 Jahre nach dem Erfolg von "Sex and the City" kehrten die Kultfiguren Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker, 60), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon, 59) und Charlotte York (Kristin Davis) mit der Sequel-Serie zurück. Dass diese nun bereits nach drei Staffeln endet, überraschte nicht nur die Fans, sondern auch Davis selbst.

"Ich bin einfach davon ausgegangen, dass wir weitermachen" In der "Drew Barrymore Show" verriet Kristin Davis, dass sie und ihre Co-Stars "für drei Jahre verpflichtet" gewesen seien. Allen war also klar, wie lange das Serien-Projekt laufen würde. Dass "And Just Like That..." aber wirklich nach drei Staffeln endet, überraschte sie dennoch. "Ich bin einfach davon ausgegangen, dass wir weitermachen. So bin ich nun mal", erklärte Davis.

"And Just Like That..." endete mit aktueller Staffel

Dass "And Just Like That..." mit der dritten Staffel aufhört, hatte Showrunner Michael Patrick King (71) zuvor auf X verkündet:. "Und einfach so... kommt die Erzählung des 'Sex and the City'-Universums zu einem Ende." Während er das Drehbuch zur finalen Episode schrieb, sei ihm klargeworden, "dass dies ein wunderbarer Ort sein könnte, um aufzuhören".

Gemeinsam mit Sarah Jessica Parker und HBO-Chef Casey Bloys habe er die Entscheidung bereits vor einiger Zeit gefällt - öffentlich gemacht wurde sie jedoch erst später. "Sarah Jessica Parker und ich haben mit der Bekanntgabe der Nachricht bis jetzt gewartet, weil wir nicht wollten, dass das Wort 'final' den Spaß an der Serie überschattet. Mit großer Dankbarkeit wenden wir uns an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die diese Charaktere über all die Jahre in ihr Zuhause und in ihre Herzen gelassen haben", erklärte King. Rund zwei Wochen nach der Bekanntgabe lief schließlich das Serienfinale.

Das Sequel "And Just Like That..." feierte 2021 Premiere. Die Originalserie "Sex and the City" lief von 1998 bis 2004 auf HBO, 2008 und 2010 folgten zwei Kinofilme - damals noch mit Kim Cattrall (69) als Samantha Jones. Für das Sequel kehrte die Schauspielerin jedoch nicht zurück.