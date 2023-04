"And Just Like That..."

1 Alles deutet darauf hin, dass Carrie (Sarah Jessica Parker) und Aidan (John Corbett) in "And Just Like That..." wohl erneut zueinander finden. Foto: imago images/ZUMA Wire

In wenigen Wochen geht es weiter! Der erste Teaser-Trailer zur zweiten Staffel von "And Just Like That..." verrät, dass die neuen Folgen der Serie ab Juni gezeigt werden. Auch Carries Ex Aidan taucht auf.









In wenigen Wochen bekommen Fans von "Sex and the City" endlich Seriennachschub. Im Juni startet die zweite Staffel des Spin-offs "And Just Like That...". Das verkünden Sky und der Streamingdienst HBO Max, der in den USA ab dem 23. Mai zusammen mit Discovery+ als Max neu startet, in einem ersten Teaser-Trailer zu den neuen Folgen.

"Das Leben ist zu kurz, um nicht etwas Neues auszuprobieren"

"Wenn man Glück hat, kann man sich, egal was das Leben einem beschert, immer darauf verlassen, dass die engsten Freunde für einen da sind", erklärt Carrie Bradshaw, gespielt von Sarah Jessica Parker (58), gleich zu Beginn des Clips. Damit macht sie direkt deutlich, dass Fans der Serien wohl genau das bekommen werden, was sie sich von den neuen Episoden erwarten dürften.

Die Serie erzählt weiterhin aus dem Leben der "Sex and the City"-Freundinnen von damals. Neben Carrie werden auch Miranda Hobbes (Cynthia Nixon, 57) und Charlotte York (Kristin Davis, 58) wieder wichtige Rollen spielen. In mehreren Szenen zeigt der Teaser-Trailer unter anderem, wo die Freundinnen in ihren Beziehungen derzeit offenbar stehen.

"Das Leben ist zu kurz, um nicht etwas Neues auszuprobieren", sagt Carrie. Sie habe realisiert, "dass manche Dinge besser in der Vergangenheit bleiben sollten. Aber vielleicht nicht alles." Just nachdem diese Worte fallen, taucht auf einmal ihr Ex Aidan Shaw (John Corbett, 61) vor Carrie auf.

Carries und Aidans Kuss "ist keine Übung"

Schon zuvor hatte Parker angedeutet, dass Carrie und Aidan offenbar wieder zueinander finden werden. Auf Instagram hatte sie im Januar Bilder veröffentlicht, auf denen die beiden Händchen hielten. Im Februar lagen sie sich dann auf weiteren Fotos bereits in den Armen und küssten sich. "Das ist keine Übung", schrieb sie dazu.

Zu den wiederkehrenden Schauspielerinnen und Schauspielern neben Parker, Davis und Nixon gehören unter anderem Sara Ramirez (47), Nicole Ari Parker (52), Mario Cantone (63), Sarita Choudhury (56), Cathy Ang (27), Evan Handler (62), Christopher Jackson (47) und Niall Cunningham (28).

Während die neue Staffel in den USA bei Max zu sehen sein wird, schauen deutsche Serienfans exklusiv auf Sky oder dem Streamingdienst Wow rein.