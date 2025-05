And Just Like That...-Event: Bo Derek begleitet Ehemann John Corbett

Was für eine Überraschung auf dem roten Teppich beim Fototermin zur dritten Staffel "And Just Like That...": Aiden-Darsteller John Corbett zeigte sich Arm in Arm mit Ehefrau Bo Derek, die lange keinen öffentlichen Auftritt mehr hatte.

Seltener Pärchen-Auftritt von "Sex and the City"-Star John Corbett (64) und seiner Ehefrau Bo Derek (68): Das Ehepaar, das nach 18 Jahren Beziehung 2020 heiratete, hat sich zusammen beim Fototermin zur Feier der neuen Staffel des "SATC"-Ablegers "And Just Like That..." gezeigt. Öffentliche Auftritte der US-Schauspielerin, die in den 1980er Jahren als Sexsymbol galt, sind inzwischen eine echte Seltenheit. Für ihren Ehemann kehrte sie nun auf den roten Teppich zurück.

In "Sex and the City" und im Spin-off "And Just Like That..." übernimmt John Corbett die Rolle von Aiden, einem Ex-Freund von Carrie Bradshaw. Bereits in der zweiten Staffel von "And Just Like That..." tauchte er wieder auf und brachte frischen Wind in Carries Beziehungsleben. Auch in der dritten kommenden Staffel wird er wieder zu sehen sein.

Das Paar hatte sich für den gemeinsam absolvierten Fototermin in Schale geworfen. John Corbett selbst präsentierte sich in einem für die Fans ungewohnten Look mit grauem Bart und etwas längerem nach hinten gekämmten Haar. Dazu trug er ein Outfit aus Jackett, Oxford-Hemd und Hose in Schwarz in Kombination mit einer braun getönten Pilotensonnenbrille und schwarzen Lederstiefeln.

Bo Derek hatte für den Auftritt an der Seite ihres Ehemannes ebenfalls eine Art Anzug gewählt. Die ehemalige Schauspielerin erschien in einer weißen Jacke und schwarzen Hose mit weitem Bein. Beide Kleidungsstücke verfügten über rockige Nietendetails an den Nähten. Eine schwarze Spitzenbluse, eine Clutch in Lederoptik und passende Pumps komplettierten den Look.

Die dritte Staffel von "And Just Like That..." startet in Deutschland am 30. Mai auf Sky und dem Streamingdienst WOW. Ein ausführlicher Trailer schürte in den vergangenen Wochen bereits die Vorfreude.

Carrie, Miranda und Charlotte sind wieder da!

In den kommenden Folgen werden Sarah Jessica Parker (60), Kristin Davis (60) und Cynthia Nixon (59) als die schon aus "Sex and the City" bekannten Kultfiguren Carrie, Charlotte und Miranda zurückkehren. Wie der Trailer zeigt, bereitet sich das Trio auf einen heißen Sommer in New York City vor - mit "noch heißeren Nächten". Und es gibt auch ein Wiedersehen mit John Corbett (63) als Aidan. Bilder vom Set zeigten bereits im vergangenen Jahr, dass Parker und Corbett wieder gemeinsam vor der Kamera standen.

Zum Cast der neuen Staffel gehören daneben unter anderem Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Mehcad Brooks, Evan Handler, Jonathan Cake, Cathy Ang, Niall Cunningham, David Eigenberg und Mario Cantone. Fans der Serie müssen jedoch auf zwei beliebte Charaktere in der dritten Staffel verzichten. Wie US-Branchenmedien schon 2024 berichteten, werden Karen Pittman alias Nya Wallace und Sara Ramirez, die Che Diaz spielte, nicht mehr dabei sein.