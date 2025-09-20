And-Her-Sons Productions: Pamela Anderson arbeitet mit ihren Söhnen an Barb Wire-Serie

Zusammen mit ihren Söhnen Brandon und Dylan hat Pamela Anderson eine neue Produktionsfirma gegründet. Mit dem ersten Projekt ist die Schauspielerin sehr vertraut: Es ist eine "Barb Wire"-Serie.
Pamela Anderson (58) macht das Entertainmentgeschäft zur Familienangelegenheit. Die Schauspielerin, die einst unter anderem als "Baywatch"-Rettungsschwimmerin weltweit bekannt wurde, hat mit ihren Söhnen Brandon Lee (29) und Dylan Lee (27) eine neue Produktionsfirma mit dem Namen And-Her-Sons Productions gegründet. Das berichtet das US-Branchenportal "Deadline".