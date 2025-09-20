And-Her-Sons Productions: Pamela Anderson arbeitet mit ihren Söhnen an Barb Wire-Serie

Zusammen mit ihren Söhnen Brandon und Dylan hat Pamela Anderson eine neue Produktionsfirma gegründet. Mit dem ersten Projekt ist die Schauspielerin sehr vertraut: Es ist eine "Barb Wire"-Serie.

Pamela Anderson (58) macht das Entertainmentgeschäft zur Familienangelegenheit. Die Schauspielerin, die einst unter anderem als "Baywatch"-Rettungsschwimmerin weltweit bekannt wurde, hat mit ihren Söhnen Brandon Lee (29) und Dylan Lee (27) eine neue Produktionsfirma mit dem Namen And-Her-Sons Productions gegründet. Das berichtet das US-Branchenportal "Deadline".

Mit dem ersten Projekt der Firma ist Anderson bereits sehr vertraut ist. Es handelt sich um eine Serie zur Comicfigur Barb Wire. Pamela Anderson hat bereits die Hauptrolle in einem 1996 erschienenen Film namens "Barb Wire" gespielt, der auf dem Charakter basiert. Ein Kassenschlager war der Streifen aber damals nicht. Laut "Box Office Mojo" soll er in den USA im Kino nicht einmal 3,8 Millionen US-Dollar eingespielt haben.

Pamela Anderson übernimmt nicht die Hauptrolle

Anderson wird dem Bericht zufolge diesmal aber nicht die Hauptrolle übernehmen. Auch sei bisher unklar, ob sie überhaupt in der geplanten Serie zu sehen sein wird. Generell scheint sich das Projekt noch in einem frühen Stadium zu befinden, laut Insidern soll sich die Serie allerdings "anders anfühlen" als der Film. Anderson und ihr Sohn Brandon werden neben weiteren Personen - darunter Mike Richardson, Gründer von Dark Horse Comics - zu den leitenden Produzenten gehören.

In einer Zusammenfassung heißt es laut "Entertainment Weekly", dass die neue Adaption "von der knallharten Barbara Kopetski alias Barb Wire, der toughesten Kopfgeldjägerin auf den gefährlichen Straßen von Steel Harbor", erzählen soll. "Bewaffnet mit ihrem Arsenal, einem Motorrad und einer unerschütterlichen Attitüde ist Barb bereit, jedes Unrecht in Steel Harbor wiedergutzumachen - wenn der Preis stimmt."