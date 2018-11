„Anastasia“ in Stuttgart Promi-Schaulaufen zur Deutschlandpremiere erwartet

Von red/dpa/lsw 15. November 2018 - 08:45 Uhr

Von Donnerstag an ist die geheimnisvolle Geschichte um die verschwundene Tochter des letzten russischen Zaren zu Gast im Stuttgarter Stage-Palladium-Theater. Für die Deutschlandpremiere von „Anastasia“ haben sich mehrere Promis angekündigt.





Stuttgart - Die Stimmen klingen, die Technik steht, der Kostümwechsel klappt reibungslos: Das Broadway-Musical „Anastasia“ ist bereit für seine Deutschlandpremiere. Von Donnerstag an ist die geheimnisvolle Geschichte um die verschwundene Tochter des letzten russischen Zaren zu Gast im Stuttgarter Stage-Palladium-Theater. Am Mittwochabend bei der Medienpremiere lief alles glatt. Lohn für die Darsteller war ein langer Applaus der Zuschauer.

Zur Deutschlandpremiere am Donnerstagabend haben sich Tennislegende Boris Becker, Tatort-Schauspieler Richy Müller und Ex-Fußball-Torwart Timo Hildebrand in Stuttgart angesagt.

Eine Musical über die Suche nach der eigenen Identität

Erzählt wird die Legende, dass die Zarentochter Anastasia die Russische Revolution vor gut 100 Jahren als einziges Mitglied der kaiserlichen Familie überlebte. Nicht ahnend, wer sie wirklich ist, lebt sie als Straßenkehrerin Anja (Judith Caspari) in Leningrad. Entschlossen und mutig macht sie sich auf, ihre wahre Identität zu finden. Die Antwort liegt in Paris, wo sie an der Seite des charmanten Betrügers Dimitri (Milan van Waardenburg) in ein gefährliches Abenteuer rutscht. Denn die Kommunisten sind ihr auf den Fersen.

Tatsächlich hielten sich einst hartnäckig Gerüchte, die Tochter von Zar Nikolaus II., Anastasia Romanowa, sei der Ermordung der Zarenfamilie 1918 als Einzige entgangen. Die Legende gilt aber inzwischen als widerlegt.