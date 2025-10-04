Analyse zur OB-Wahl in Leonberg: Welche Chancen sich hinter einem Neustart in der Verwaltung verbergen

Der Wahlkampf ist vorbei. Tobias Degode wird neuer OB von Leonberg. Nun ist Sacharbeit dringend nötig, meint unser Redaktionsleiter Thomas K. Slotwinski.

Die OB-Wahl in Leonberg ist jetzt fast eine Woche her. Der von den meisten erwartete und von nicht wenigen befürchtete zweite Wahlgang findet nicht statt: Tobias Degode hat im ersten Anlauf den Sprung über die 50-Prozent-Hürde geschafft. Sein Versprechen eines „Neustarts“, flankiert von der immensen Unterstützung von CDU und Freien Wählern, hat die Mehrheit überzeugt.

Die Wahlbeteiligung war 2017 deutlich höher Allerdings repräsentiert diese Mehrheit nicht einmal der Hälfte der Gesamtbevölkerung. Die Wahlbeteiligung lag bei 45,7 Prozent, vor acht Jahren war sie mit 68,3 Prozent deutlich höher. Selbst wenn man einrechnet, dass 2017 zeitgleich eine Bundestagswahl stattgefunden hat, muss dieser Wert enttäuschen. Nicht nur die große Resonanz beim OB-Talk unserer Zeitung und der offiziellen Kandidaten-Vorstellung der Stadt ließ ein deutlich höheres Interesse erwarten. Offensichtlich gibt es in Leonbergs Stadtgesellschaft eine sehr interessierte Hälfte, die andere scheint dem politischen Geschehen in ihrer Stadt und dem Privileg des Wahlrechts teilnahmslos gegenüberzustehen.

Dies ist kein explizites Leonberger Phänomen, die sogenannte Politikverdrossenheit ist seit Jahrzehnten ein gängiger Begriff, um Wählerfrust zu umschreiben – lange bevor viele Menschen ihren Unmut mit einem Kreuz bei der AfD artikulierten. Gleichwohl war auch im Vorfeld der jetzigen Wahl viel von der Kommune als Keimzelle des demokratischen Gemeinwesens die Rede.

Und da hat es offenkundig etliche gegeben haben, die sich enttäuscht von der Politik vor Ort abgewandt haben. Vielleicht wegen des abschreckenden Zerwürfnisses an der Stadtspitze, aber wohl auch, weil Leonberg immer wieder seinem Ruf gerecht wird, dass nichts voran geht. Sinnbild für den Stillstand ist das Postareal: Nachdem das Gebäude der ehemaligen Hauptpost über Jahre vor sich hingerottet ist, blieb – nachdem es endlich abgerissen war – der erhoffte Vorwärtsgang trotzdem aus. Stattdessen prägt nun eine Trümmerlandschaft das Erscheinungsbild des Stadtzentrums.

Was der amtierende OB (rechts) seinem Nachfolger wohl erzählt hat? Foto: Simon Granville

Gewiss, nicht alles ist den handelnden Personen vor Ort anzulasten. Der Fund einer asbestverseuchten Betonplatte hat aktuell die Arbeiten auf dem Postareal gestoppt. Dennoch ist dieser Rückschlag typisch und erhärtet das Image der Dysfunktionalität auf allen Ebenen. Es scheint also wirklich höchste Zeit für den vom künftigen OB Tobias Degode postulierten Neustart.

Degode muss einen Weg mit Josefa von Hohenzollern finden

Doch wie soll der aussehen? Zunächst einmal ist festzustellen, dass der Wahlkampf seit dem vergangenen Sonntag beendet ist. Nun muss endlich die Sacharbeit angegangen werden, die in den vergangenen Monaten auf allen kommunalpolitischen Ebenen eine, zurückhaltend ausgedrückt, untergeordnete Rolle gespielt hatte.

Der Wahlsieger hat gesagt,dass er sich bei den gerade laufenden Haushaltsberatungen gerne einbringen würde. Zwar tritt Degode sein Amt erst am 1. Dezember an, gleichwohl muss er die Inhalte des Haushalts 2026 umsetzen und vertreten. Insofern wäre der amtierende Oberbürgermeister Martin Georg Cohn gut beraten, wenn er seinen Nachfolger schon jetzt intensiv einbindet.

Beim Neustart in der Stadtverwaltung selbst ist der 38-jährige Degode persönlich gefordert. Er muss eine Aufbruchsstimmung erzeugen und, wohl die diffizilste Mission, mit der Ersten Bürgermeisterin und bisherigen Konkurrentin Josefa von Hohenzollern ein gemeinsamen Weg finden. Dass beide nach der Wahl einen sachlichen Ton anschlagen, ist ein gutes Zeichen.

Für all die anderen Aufgaben – von Krankenhaus über Verkehr bis zur Stadtentwicklung – braucht Degode Zeit. Nutzt er diese klug, gibt es bei der nächsten Wahl vielleicht auch wieder eine höhere Beteiligung.