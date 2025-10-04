Analyse zur OB-Wahl in Leonberg: Welche Chancen sich hinter einem Neustart in der Verwaltung verbergen

Der Wahlkampf ist vorbei. Tobias Degode wird neuer OB von Leonberg. Nun ist Sacharbeit dringend nötig, meint unser Redaktionsleiter Thomas K. Slotwinski.
Die OB-Wahl in Leonberg ist jetzt fast eine Woche her. Der von den meisten erwartete und von nicht wenigen befürchtete zweite Wahlgang findet nicht statt: Tobias Degode hat im ersten Anlauf den Sprung über die 50-Prozent-Hürde geschafft. Sein Versprechen eines „Neustarts“, flankiert von der immensen Unterstützung von CDU und Freien Wählern, hat die Mehrheit überzeugt.