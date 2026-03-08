Analyse zur Landtagswahl: Özdemir machte den Unterschied

Grüne und CDU lieferten sich ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Eine große Rolle spielte das Ansehen der Spitzenkandidaten.
Vier Wochen vor dem Wahltag lud SPD-Chef Lars Klingbeil in die Ulmer Auslieferungshalle der Magirus GmbH zu „Klingbeil im Gespräch“. Das leuchtende Rot der Feuerwehrautos, die hier zur Abholung durch die Kunden bereitstehen, harmonierte prächtig mit dem Rot, das die SPD als ihre Farbe verwendet und das an diesem Abend die Stellwände hinter dem vortragenden Parteivorsitzenden zierte.