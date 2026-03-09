Analyse zur Landtagswahl: Grüne punkten auch bei Senioren

Wer wählte wen und warum? Die Baden-Württemberger zeigen sich bei dieser Landtagswahl politisch recht beweglich. Und: Viele Nichtwähler lassen sich zur Stimmabgabe motivieren.
Es war eine ungewöhnliche Aufholjagd: Ein halbes Jahr vor der Landtagswahl lagen die Grünen in Umfragen noch 9 bis 14 Prozentpunkte hinter der CDU, aber am Wahltag zogen sie mit einem Minivorsprung an den Christdemokraten vorbei. Eine Auswertung der aktuellen Umfrage- und Wahldaten zeigt, wer sich am 8. März in Baden-Württemberg wie entschieden hat.