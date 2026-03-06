Wie stark erwärmt sich die Erde? Eine Studie rechnet natürliche Schwankungen heraus. Demnach hat sich der Planet zuletzt verstärkt erhitzt.
Potsdam/Bremerhaven - Die Erderwärmung hat sich einer Studie zufolge seit etwa 2015 deutlich beschleunigt. Während die globale Temperatur von 1970 bis 2015 um durchschnittlich 0,2 Grad Celsius pro Jahrzehnt gestiegen sei, seien es in der Dekade danach etwa 0,35 Grad gewesen, schreibt ein deutsch-amerikanisches Autorenduo im Fachjournal "Geophysical Research Letters". Ein unabhängiger Experte spricht von einer gut gemachten Analyse.