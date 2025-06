Analyse des ADFC: Fahrradfreundlichkeit – So schneiden Stuttgart und Tübingen ab

1 Stuttgart bekommt beim ADFC-Ranking die Note 4,16 (Symbolfoto). Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Stuttgart gilt nicht gerade als fahrradfreundliche Stadt, aber wo liegt die Landeshauptstadt im neusten Ranking des ADFC und wird Tübingen seinem Ruf gerecht? Das sind die Noten.











Es ist ein Zeugnis in Sachen Radfreundlichkeit, dass der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) alle zwei Jahre den deutschen Städten ausstellt. Das Notensystem funktioniert ganz ähnlich wie in der Schule: Eine 1 steht für ‚sehr gut‘, eine 6 für ‚ungenügend‘ – so lässt sich das Prinzip zusammenfassen. Und tatsächlich zeig sich auf das Gesamtergebnis sogar eine leichte Verbesserung, wie der ADFC mit Blick auf die deutschen Großstädte erklärt. Im Gesamtergebnis vergibt der Club eine 3,92. Dennoch bleibt das Sicherheitsempfinden vieler Menschen ein zentrales Problem, so der Verband. Besonders negativ fallen weiterhin zu enge oder von Autos blockierte Radwege auf. Zudem wird häufig kritisiert, dass Autofahrer Radfahrende mit zu geringem Abstand überholen.