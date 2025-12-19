Anabel Schunke: Gericht bestätigt Freispruch rechtskonservativer Bloggerin

Das Oberlandesgericht Braunschweig hat den Freispruch der Bloggerin Anabel Schunke vom Vorwurf der Volksverhetzung bestätigt. Die Richter sehen keine Verletzung der Menschenwürde.
Das Oberlandesgericht Braunschweig hat den Freispruch der Bloggerin Anabel Schunke vom Vorwurf der Volksverhetzung am Freitag bestätigt. Mit einem Beitrag auf der Internetplattform X habe die rechtskonservative Influencerin Sinti und Roma zwar diskriminiert, ihnen jedoch nicht ein gleichwertiges Lebensrecht abgesprochen, urteilte der Strafsenat laut Mitteilung des Gerichts. Demnach wurde die Revision der Staatsanwaltschaft Göttingen, auch auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft, verworfen. Die Entscheidung ist unanfechtbar. (AZ: 1 ORs 43/25)