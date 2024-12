Ana Peleteiro-Compaoré: Dreisprung-Europameisterin spricht über Gewalt in Beziehung

1 Ana Peleteiro-Compaoré hat von psychischer Gewalt, emotionaler Erpressung und Sex ohne Einverständnis in einer früheren Beziehung berichtet. Foto: dpa/Michael Kappeler

Ana Peleteiro-Compaoré ist eine erfolgreiche Sportlerin, privat hat sie in einer Partnerschaft gelitten. Davon erzählt die 29-Jährige in einem Video - als Ermutigung für alle, denen es ähnlich geht.











Dreisprung-Europameisterin Ana Peleteiro-Compaoré aus Spanien hat in einem Video von psychischer Gewalt, emotionaler Erpressung und Sex ohne Einverständnis in einer früheren Beziehung berichtet. Sie wolle damit Mädchen und Frauen, die sich in einer ähnlichen Situation befänden, ermutigen, solche Beziehungen zu beenden, sagte die 29-Jährige in einem mehr als fünf Minuten langen Video auf der Plattform Tiktok.