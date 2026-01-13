An zwei Kreuzungen: Sesamstraße-Stars Ernie und Bert schmücken Ampeln in Hamburg

Hamburgerinnen und Hamburger können den Stars der "Sesamstraße" jetzt im Verkehr begegnen. In der Nähe der NDR-Standorte sind Fußgängerampeln mit Motiven der Kinderserie eingeweiht worden. Wie der Sender mitteilte, ersetzen Ernie und Bert an zwei Kreuzungen die klassischen Ampelmännchen: am Hugh-Greene-Weg/Ecke Julius-Vosseler-Straße sowie an der Kreuzung von Rothenbaumchaussee und Oberstraße. Dort sehen Fußgänger entweder einen grünen Ernie oder einen roten Bert.

Ernie und Bert sorgen für Ordnung im Verkehr Die beiden Figuren kommen selbst zu Wort. "Ich freu mich total, dass wir jetzt Ampelmännchen sind! Endlich kann ich den Leuten in Hamburg helfen, sicher über die Straße zu kommen", wird Ernie zitiert. "Und der Spruch ist super: Bei Bert bleibst du stehen, bei Ernie kannst du gehen!" Bert wiederum laufe vor Ärger rot an. "Typisch Ernie! Natürlich will er derjenige sein, bei dem alle loslaufen dürfen", heißt es. Doch die Rotphase habe auch etwas Positives: "Wer bei mir stehen bleibt, hat mehr Zeit, die Tauben zu beobachten."

Seit dem Start im Januar 1973 hat sich die "Sesamstraße" zur Kultserie entwickelt - gemeinsam mit Figuren wie Ernie, Bert, Graf Zahl, dem Krümelmonster und Grobi. Über 3000 Folgen sind bereits erschienen. Doch nicht nur die Kinderserie hat sich die Ampelmännchen verdient. Seit Februar 2025 ist Pumuckl an Ampeln im Münchner Stadtteil Lehel zu sehen.