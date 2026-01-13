An zwei Kreuzungen: Sesamstraße-Stars Ernie und Bert schmücken Ampeln in Hamburg

Ernie und Bert werden zu Ampelmännchen: An zwei Standorten in Hamburg zeigen die ikonischen Figuren der "Sesamstraße" den Fußgängern nun Grün und Rot.
Hamburgerinnen und Hamburger können den Stars der "Sesamstraße" jetzt im Verkehr begegnen. In der Nähe der NDR-Standorte sind Fußgängerampeln mit Motiven der Kinderserie eingeweiht worden. Wie der Sender mitteilte, ersetzen Ernie und Bert an zwei Kreuzungen die klassischen Ampelmännchen: am Hugh-Greene-Weg/Ecke Julius-Vosseler-Straße sowie an der Kreuzung von Rothenbaumchaussee und Oberstraße. Dort sehen Fußgänger entweder einen grünen Ernie oder einen roten Bert.