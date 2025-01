An Weihnachten

1 MrBeast ist mit mehr als 340 Millionen Followerinnen und Followern der erfolgreichste YouTuber. Foto: Nina Prommer/ZUMA Press Wire

YouTube-Star MrBeast und seine Freundin Thea Booysen haben sich über die Weihnachtsfeiertage verlobt. Das gab der Content Creator am 1. Januar 2025 bekannt.











MrBeast (26) und seine Freundin Thea Booysen (27) haben sich verlobt. Das gab der YouTube-Star (mit bürgerlichem Namen Jimmy Donaldson), am Neujahrstag 2025 in den sozialen Medien bekannt. Der Antrag fand demnach an den Weihnachtsfeiertagen statt.