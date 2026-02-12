Kölle Alaaf in der Schillerallee! An Weiberfastnacht bekommen die Bewohner von "Unter uns" prominenten musikalischen Besuch: Die Kult-Band Brings und Rapper Eko Fresh sorgen in der RTL-Daily für Karnevalsstimmung - und ein Kostümwettbewerb endet mit Tränen.
An Weiberfastnacht (12. Februar) steht die RTL-Daily "Unter uns" (seit 1994) ganz im Zeichen des Kölner Karnevals. In Folge 7808 sorgen zwei prominente Gäste aus der Domstadt für ein musikalisches Highlight: Die Kultband Brings und Rapper Eko Fresh (42) treten in der Schillerallee auf und bringen kölsche Stimmung in die Serie.