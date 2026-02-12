Kölle Alaaf in der Schillerallee! An Weiberfastnacht bekommen die Bewohner von "Unter uns" prominenten musikalischen Besuch: Die Kult-Band Brings und Rapper Eko Fresh sorgen in der RTL-Daily für Karnevalsstimmung - und ein Kostümwettbewerb endet mit Tränen.

An Weiberfastnacht (12. Februar) steht die RTL-Daily "Unter uns" (seit 1994) ganz im Zeichen des Kölner Karnevals. In Folge 7808 sorgen zwei prominente Gäste aus der Domstadt für ein musikalisches Highlight: Die Kultband Brings und Rapper Eko Fresh (42) treten in der Schillerallee auf und bringen kölsche Stimmung in die Serie.

"Ein perfektes Match" zwischen Serie und Stadt Für Peter Brings (61) ist der Auftritt ein Heimspiel - und längst Tradition. Nach Gastauftritten in den Jahren 1997 und 2014 kehrt die Band nun bereits zum dritten Mal an das Serien-Set zurück. Im RTL-Interview unterstrich der Frontmann die enge Verbindung zwischen "Unter uns" und seiner Heimatstadt: "Köln steht für Offenheit, Zusammenhalt und echte Geschichten - genau das spiegelt 'Unter uns' seit mehr als 30 Jahren wider", schwärmt der Sänger.

Die Geschichten über Nachbarschaft, Konflikte, Versöhnung und Menschlichkeit seien typisch für Köln - "nicht perfekt, aber herzlich", fährt er fort. Damit passe das Format ideal zur rheinischen Mentalität und den Menschen, die hier leben.

Karnevalstradition im Vorabendprogramm

Im Mittelpunkt der Karnevalsfolge steht ein Kostümwettbewerb, bei dem unter anderem Ute Huber (Isabell Hertel), Ferhat Gülek (Harun Yildirim), Dana Gülek (Viola Wedekind) und Benedikt Huber (Jens Hajek) um das originellste Outfit konkurrieren. Der Auftritt von Brings und Eko Fresh bildet den musikalischen Höhepunkt, bevor das ausgelassene Fest eine unerwartet emotionale Wendung nimmt...

Die Karnevalsfolge läuft am 12. Februar um 17:30 Uhr bei RTL und ist außerdem auf RTL+ abrufbar. Zur Einstimmung auf die "Unter uns Karnevals Edition" veröffentlichten die Serienmacher zusammen mit einem ihrer Hauptdarsteller, Timothy Boldt (35), einen Clip auf Instagram.

Boldt läuft darin als schnieker Anzugträger Richard "Ringo" Huber durch seine Serien-Firmenräume und trifft überall auf verkleidete Karnevalisten. "Soo gut", kommentieren die Follower oder "Kölle Alaaaf! Viel Spaß in den nächsten Tagen". Einer moniert allerdings auch lachend: "Dass die Krawatte noch nicht abgeschnitten ist..."