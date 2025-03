An Überwachungsgeräte angeschlossen: Tracy Morgan gibt Gesundheitsupdate nach medizinischem Zwischenfall

1 Basketball-Fan Tracy Morgan sorgte für Aufregung am Spielfeldrand. Foto: ddp

Während eines Basketballspiels der New York Knicks gegen Miami Heat im Madison Square Garden in New York am 17. März war es zu einem medizinischen Zwischenfall bei Tracy Morgan (56) gekommen. Der Star aus "Saturday Night Live" musste in einem Rollstuhl abtransportiert werden. Via Instagram liefert Morgan nun ein Gesundheitsupdate aus dem Krankenhaus.