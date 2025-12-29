Zum Jahreswechsel steht bei vielen die größte Feier des Jahres an. Dafür muss ein Outfit her, das dem Anlass gerecht wird. Mit diesen It-Pieces werden Modefans zum bestangezogenen Partygast.

Ob in den eigenen vier Wänden, im Club oder auf den Häuserdächern: An Silvester wird traditionell groß gefeiert. Viel wichtiger als die richtige Location ist für Modebegeisterte das Outfit. Das muss alle anderen Looks des Jahres übertreffen. Mit Glitzer, auffälligen Accessoires und Hingucker-Details wird der Look zum Jahreswechsel perfekt.

Bühne frei für das Paillettenkleid Auch Dua Lipas (30) Bühnenlooks bieten reichlich Inspiration für das eigene Silvester-Outfit. Denn die Sängerin weiß, wie man am besten auffällt: mit einem Paillettenkleid und schimmernden Accessoires. Zu einem funkelnden Kleid mit Gürteldetail am Hals wählte sie lange Handschuhe, die mit den gleichen Pailletten überzogen waren. Wer die Handschuhe in den Fokus rücken möchte, trägt dazu ein kleines Schwarzes und Metallic-Heels. Glitzer-Lidschatten, etwas Blush und ein nudefarbener Lippenstift ergänzen die Party-Vibes.

Aber auch ein Kleid mit transparenten Einsätzen und Federbesatz bietet sich zu Silvester an. Dazu am besten eine neutrale Tasche oder eine Mini-Beuteltasche kombinieren. Heels mit einer goldenen Spitze und passender Schmuck runden das Outfit ab.

Stylisch die Nacht durchtanzen

Steht stundenlanges Tanzen an, sollte das Outfit genügend Bewegungsfreiheit bieten. In knappen Glitzer-Shorts und einem langärmeligen Crop-Top lassen sich die Tanzmoves gut gestylt aufführen. Schwarze Stiefel komplettieren den Look. Wer müde Füße vermeiden will, setzt auf Boots mit Blockabsatz. Geht es ruhiger zu, passen auch Stiefel mit Pfennigabsatz. Eine silberne Tasche und eine Strumpfhose verleihen der Kombination den letzten Schliff.

Zeitlos elegant im Satinkleid

Zeitlose Teile wie ein Satinkleid lassen sich ebenfalls an Silvester sehen. In Eisblau und mit einer matchenden Strumpfhose wird es zum Hingucker. Ein weißer Schal oder eine Fell-Stola sorgt für extra Glamour. Schwarze Samt-Pumps und eine voluminöse Frisur wirken besonders edel dazu. Wer Ohrringe oder Armbänder ergänzen will, sollte auf silbernen Schmuck setzen.