Zum Jahreswechsel steht bei vielen die größte Feier des Jahres an. Dafür muss ein Outfit her, das dem Anlass gerecht wird. Mit diesen It-Pieces werden Modefans zum bestangezogenen Partygast.
Ob in den eigenen vier Wänden, im Club oder auf den Häuserdächern: An Silvester wird traditionell groß gefeiert. Viel wichtiger als die richtige Location ist für Modebegeisterte das Outfit. Das muss alle anderen Looks des Jahres übertreffen. Mit Glitzer, auffälligen Accessoires und Hingucker-Details wird der Look zum Jahreswechsel perfekt.