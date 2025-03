An seltener Krankheit: Vampire Diaries-Autorin L. J. Smith ist mit 66 Jahren gestorben

1 Die Serie "The Vampire Diaries" stammt aus der Feder von L. J. Smith. Foto: imago images/Everett Collection

Sie legte mit ihren Romanen den Grundstein für die Erfolgsserie "The Vampire Diaries": Jetzt ist die Schriftstellerin L. J. Smith im Alter von 66 Jahren gestorben. Sie litt zuletzt an einer schweren Autoimmunerkrankung.











Link kopiert



Aus ihrer Feder stammt die Jugendbuchreihe "Tagebuch eines Vampirs", auf der die Erfolgsserie "The Vampire Diaries" basiert: Jetzt ist die Autorin L. J. Smith (1958-2025) im Alter von 66 Jahren gestorben. Wie ihre Partnerin der "New York Times" bestätigte, starb Smith bereits am 8. März nach langer Krankheit in Kalifornien. Sie habe seit zehn Jahren an einer seltenen Autoimmunerkrankung gelitten.