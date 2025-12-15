An schwarzem Hautkrebs erkrankt: Patrice Aminati gibt neuen Einblick in ihre Krebstherapie

Auch in der Adventszeit geht die Therapie für Patrice Aminati weiter. Sie unterzog sich einem bildgebenden Verfahren, mit dem die Krebserkrankung im Körper überwacht wird. Das brachte für die 30-Jährige mehrere Herausforderungen mit sich.
Zwischen Waldpicknick und Plätzchenbacken mit Tochter Charly (3) gewährte Patrice Aminati (30) am dritten Adventssonntag auch sehr persönliche Einblicke in ihren Alltag. In mehreren Fotos in ihrer Instagram-Story schilderte die an Hautkrebs erkrankte Ehefrau von Moderator Daniel Aminati (52), wie das sogenannte PET-MRT in der vergangenen Woche für sie ablief.