An schwarzem Hautkrebs erkrankt: Patrice Aminati gibt neuen Einblick in ihre Krebstherapie

Auch in der Adventszeit geht die Therapie für Patrice Aminati weiter. Sie unterzog sich einem bildgebenden Verfahren, mit dem die Krebserkrankung im Körper überwacht wird. Das brachte für die 30-Jährige mehrere Herausforderungen mit sich.

Zwischen Waldpicknick und Plätzchenbacken mit Tochter Charly (3) gewährte Patrice Aminati (30) am dritten Adventssonntag auch sehr persönliche Einblicke in ihren Alltag. In mehreren Fotos in ihrer Instagram-Story schilderte die an Hautkrebs erkrankte Ehefrau von Moderator Daniel Aminati (52), wie das sogenannte PET-MRT in der vergangenen Woche für sie ablief.

Venen im Arm vernarbt "Mit dem bildgebenden Verfahren wird die Entwicklung der Krebserkrankung im Körper überwacht", erklärte die 30-Jährige. Auf einem Foto mit Maske machte sie zudem einen Port im Brustbereich sichtbar, der einen dauerhaften Zugang ermöglicht. Da beim PET-MRT jedoch radioaktives Material gespritzt wird, entschieden sich die Schwestern für eine Flexüle im Arm.

Das Legen des Zugangs gestaltete sich allerdings schwierig. Zu einem Bild ihres Arms schrieb Patrice Aminati: "Nach drei Jahren Krebsbehandlung sind die Venen im Arm vernarbt und träge." Drei Versuche habe man sich gegeben, um einen Zugang zu finden. "Beim dritten Mal hat es in der Hand geklappt."

Nach der Behandlung genießt sie Rosinenbrötchen

Vor der Untersuchung musste zudem der Rücken erwärmt werden, um die Bildgebung aussagekräftiger zu machen. Insgesamt sei es ein langes Prozedere gewesen, nach dem sich Aminati erst einmal ein Rosinenbrötchen mit Butter gönnte - vor und während der Untersuchung durfte sie nichts essen.

Neben dem kleinen Snack freute sie sich auch über einen Sonnenstrahl und den Humor eines Arztes aus der Radiologie, "dessen Sprüche für mich schon legendär sind". Diesmal habe er sie gefragt: "Und, kam die letzten Wochen etwas Neues dazu? Ein Knast-Tattoo, eine künstliche Hüfte oder eine neue Herzklappe?" Darüber habe sie "so gelacht".

Zum Schluss ihres kleinen Berichts betonte Patrice Aminati: "Danke an alle Ärztinnen und Ärzte, Schwestern und Pfleger, dass ihr uns den Alltag mit Erkrankungen leichter macht."

Zu ihrem Alltag gehört auch so viel Zeit wie möglich mit Töchterchen Charly. Am Wochenende gönnte sie sich mit der Kleinen einen Spaziergang an der frischen Luft, verbunden mit einem kleinen Picknick in der Natur. Außerdem stand noch gemeinsames Plätzchenbacken "mit Oma" an.

Sie geht offen mit ihrer Erkrankung um

Patrice Aminati hatte im April 2023 öffentlich gemacht, dass sie an schwarzem Hautkrebs leidet. Die Diagnose erhielt sie nur wenige Monate nach der Geburt ihrer Tochter im August 2022; im April desselben Jahres hatten sie und Daniel Aminati geheiratet. Im Interview mit "Die Zeit" erklärte sie Anfang Mai, dass sie sich in palliativer Behandlung befinde. Der Krebs sei im Stadium 4 nicht mehr heilbar und habe gestreut.

Doch sie kämpft weiter tapfer gegen die Erkrankung. Zuletzt legte die 30-Jährige glanzvolle Auftritte mit einer blonden Perücke hin. Im November strahlte sie in schwarzer Robe bei den European Fitness Awards in Berlin, Anfang Dezember war sie bei der Spendengala "Ein Herz für Kinder" ein Hingucker in strahlendem Rot.