An meinen ewigen Partner: Gina Schumacher feiert ihren ersten Hochzeitstag mit Liebeserklärung

Private Einblicke gibt Familie Schumacher nur selten. Doch für ihren Ehemann macht Gina Schumacher gelegentlich eine Ausnahme und bekundet ihm öffentlich ihre Zuneigung. So auch zum ersten Hochzeitstag, an dem sie ein liebevolles Hochzeitsbild und eine süße Liebeserklärung postete.
Gina Schumacher (28) hat auf ihrem Instagram-Account an ihren ersten Hochzeitstag erinnert. Dazu teilte sie ein bisher unveröffentlichtes Schwarz-Weiß-Foto von ihrem großen Tag und widmete ihrem Mann Iain Bethke rührende Zeilen.