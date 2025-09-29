An meinen ewigen Partner: Gina Schumacher feiert ihren ersten Hochzeitstag mit Liebeserklärung

Private Einblicke gibt Familie Schumacher nur selten. Doch für ihren Ehemann macht Gina Schumacher gelegentlich eine Ausnahme und bekundet ihm öffentlich ihre Zuneigung. So auch zum ersten Hochzeitstag, an dem sie ein liebevolles Hochzeitsbild und eine süße Liebeserklärung postete.

Gina Schumacher (28) hat auf ihrem Instagram-Account an ihren ersten Hochzeitstag erinnert. Dazu teilte sie ein bisher unveröffentlichtes Schwarz-Weiß-Foto von ihrem großen Tag und widmete ihrem Mann Iain Bethke rührende Zeilen.

Liebevolle Blicke Das Bild zeigt die Tochter von Rennfahrerlegende Michael Schumacher (56) in ihrem Brautkleid mit Spaghettiträgern neben ihrem Liebsten. Das Paar läuft darauf Hand in Hand und blickt sich liebevoll an. Dazu schrieb sie: "Happy 1st anniversary to my forever person!" Das heißt zu Deutsch so viel wie: "Alles Gute zum ersten Jahrestag an meinen ewigen Partner!"

Die gesamte Familie hält ihr Privatleben eigentlich möglichst für sich. Doch Gina Schumacher macht für ihren Liebsten hin und wieder eine Ausnahme und postet öffentliche Liebeserklärungen. Im Juni etwa bekundete sie ihrem Partner: "Du bist es und wirst es immer sein". Am 14. Februar gratulierte sie ihm zum Valentinstag mit einem anderen Schnappschuss von der Hochzeit.

Seit März sind die Eltern einer Tochter

Das Paar hat im September 2024 auf Mallorca geheiratet. Im Dezember verkündete Gina Schumacher dann, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Im März gab sie auf Instagram bekannt, dass ihr Tochter das Licht der Welt erblickt hat und verriet auch deren Namen: "Wir sind überglücklich, dich in unserem Leben zu haben", schrieb sie zu einem Schwarz-Weiß-Foto mit dem Händchen "der kleinen Millie".

Nur zweieinhalb Monate später ritt die begeisterte Westernreiterin schon wieder bei einem Turnier mit. Ihren Mann lernte sie über ihre große Leidenschaft kennen, denn Iain Bethke war früher Springreiter. Gemeinsam wohnen sie in den USA auf einer Pferderanch in Texas.