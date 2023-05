1 Bei Schnelltestergebnissen gibt es immer wieder offene Fragen. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Ludwigsburg/Großbottwar - Verwirrung um vermeintlich positive Corona-Testergebnisse an Schulen in Ludwigsburg: Wie sich herausstellte, waren von 29 positiven Tests nur neun wirklich positiv. Bei den 20 anderen zeigte der folgende PCR-Test ein negatives Ergebnis an. Falscher Alarm also. Die Referentin des Landrats, Caren Sprinkart, bestätigt dies. Es habe am Wochenende an mehreren Schulen in Ludwigsburg positive Antigen-Schnelltestungen gegeben, von denen circa 70 Prozent falsch positiv waren.