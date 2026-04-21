An ihrem 100. Geburtstag: Prinzessin Kate ehrt Queen Elizabeth II. mit symbolträchtigem Schmuck

Die Royal Family hat sich am Dienstag zum 100. Geburtstag der Queen zu einem Empfang im Buckingham Palace versammelt. Prinzessin Kate zollte der verstorbenen Monarchin mit einem besonderen Schmuckstück Tribut.

Anlässlich des 100. Geburtstages der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022) haben sich die britischen Royals am Dienstag zu einem feierlichen Empfang im Buckingham Palast versammelt. Für Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) war es der erste öffentliche Auftritt seit einer mehrwöchigen Privatpause.

Prinzessin Kate wählte für den bedeutsamen Anlass ein Outfit, das eine besondere persönliche Botschaft vermittelte. Zu einem eleganten fliederfarbenen Kleid kombinierte die 44-Jährige eine dreireihige Perlenkette, die einst zum persönlichen Besitz von Queen Elizabeth II. gehörte.

Das Schmuckstück trug die Queen regelmäßig zu Terminen und unter anderem auch in ihrem letzten offiziellen Porträt. Die Kette war ein Geschenk von Queen Elizabeths Großvater, König George V., anlässlich seines silbernen Thronjubiläums. Kate trug die Kette bereits mehrfach seit dem Tod der Monarchin.

Der Empfang im Buckingham Palast, bei dem auch Bürger geehrt wurden, die selbst ihren 100. Geburtstag feierten, war Teil einer Reihe von Veranstaltungen. Bereits am Vortag besuchten der König und die Königin eine Ausstellung im Palast, die sich der Garderobe der verstorbenen Queen widmete. Prinzessin Anne eröffnete zudem einen Gedenkgarten, der zu Ehren ihrer Mutter angelegt wurde.

Seltenes Familienfoto

Neben William und Kate nahmen am Dienstag hochrangige Mitglieder der Royal Family an dem Empfang teil, darunter König Charles III. und Königin Camilla, Prinzessin Anne sowie der Herzog und die Herzogin von Edinburgh. Auf Instagram teilte der Palast ein seltenes Foto mit allen arbeitenden Mitgliedern der Familie.

Kate und William hatten bereits zuvor eine emotionale Botschaft in den sozialen Medien geteilt. Sie posteten Fotos, die Queen Elizabeth II. gemeinsam mit ihren Urenkeln - Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis - zeigen. In der Bildunterschrift betonten sie, wie sehr die Queen durch ihr lebenslanges Pflichtbewusstsein Generationen inspiriert habe.