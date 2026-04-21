An ihrem 100. Geburtstag: Prinzessin Kate ehrt Queen Elizabeth II. mit symbolträchtigem Schmuck

Die Royal Family hat sich am Dienstag zum 100. Geburtstag der Queen zu einem Empfang im Buckingham Palace versammelt. Prinzessin Kate zollte der verstorbenen Monarchin mit einem besonderen Schmuckstück Tribut.
Anlässlich des 100. Geburtstages der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022) haben sich die britischen Royals am Dienstag zu einem feierlichen Empfang im Buckingham Palast versammelt. Für Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) war es der erste öffentliche Auftritt seit einer mehrwöchigen Privatpause.