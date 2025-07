In den vergangenen Monaten machten sich Fans große Sorgen um Billy Joel (76), nachdem der "Piano Man" seine geplanten Konzerte aufgrund gesundheitlicher Probleme absagen musste. Er teilte mit, dass ein Normaldruckhydrozephalus, oder auch Altershirndruck, bei ihm festgestellt wurde. Jetzt spricht der Sänger darüber, wie es ihm aktuell geht.

Billy Joel scheint es den Umständen entsprechend gut zu gehen

Bereits recht zu Beginn einer neuen Folge des "Club Random"-Podcasts fragt Komiker und Moderator Bill Maher (69) seinen Gast: "Haben wir das Problem behoben?" Joel kann darauf leider nur erklären: "Nicht behoben. Es wird noch daran gearbeitet."

Genaue Details verrät Joel nicht, aber er gibt Entwarnung. Darauf angesprochen, dass er gut aussehe und sich wie immer anhöre, erklärt der Sänger: "Ich fühle mich gut. Mein Gleichgewicht ist beschissen. Es ist, wie auf einem Boot zu sein."

Niemand weiß dem Sänger zufolge, wo die Erkrankung herkommt. Er habe gedacht, dass der Alkohol daran Schuld sein könnte. Heute trinke er nicht mehr, früher jedoch eigenen Angaben zufolge sehr viel. "Ich fühle mich gut", wiederholt Joel. "Sie nennen das, was ich habe, eine Hirnstörung. Das klingt also viel schlimmer als das, was ich fühle", betont er.

Ende Mai hatte das Team des 76-Jährigen auf Instagram mitgeteilt: "Billy Joel hat angekündigt, dass er alle geplanten Konzerte absagen wird, nachdem bei ihm kürzlich ein Normaldruckhydrozephalus (NPH) diagnostiziert wurde." Durch seine jüngsten Auftritte habe sich sein Zustand verschlimmert, Joel leide unter Hör-, Seh- und Gleichgewichtsproblemen. Auf Anweisung seines Arztes mache der 76-Jährige eine spezielle Physiotherapie. Ihm sei geraten worden, während seiner Genesung nicht aufzutreten.

"Die aktuelle Tournee wird um vier Monate verschoben, damit er sich von einer kürzlich erfolgten Operation erholen und sich unter Aufsicht seiner Ärzte einer Physiotherapie unterziehen kann", hieß es schon in einem Beitrag im März. Um welches "medizinische Problem" es sich genau handelte, wurde damals noch nicht mitgeteilt.