An Heiligabend in Marbach

1 Vor dem Schiller-Nationalmuseum wird ein Gottesdienst abgehalten. Foto: Werner Kuhnle)

Die Evangelisch-methodistische Kirchengemeinde in Marbach am Neckar (Kreis Ludwigsburg) lädt an Heiligabend wieder zum Open-Air-Gottesdienst mit festlicher Illumination und Bläserklängen ein.











Auch in diesem Jahr gibt es am 24. Dezember wieder einen Open-Air-Gottesdienst auf dem Platz vor dem Schiller-Nationalmuseum in Marbach. Das teilt die Evangelisch-methodistische Kirchengemeinde in Marbach mit.