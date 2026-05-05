An Gemälde angelehnt: Madonna erscheint bei Met Gala mit sieben Helferinnen

Während viele Prominente das Motto "Mode ist Kunst" bei der Met Gala 2026 mit skulpturalen Outfits umsetzten, hat sich Madonna von einem Gemälde inspirieren lassen. Dafür brauchte sie eine siebenköpfige Unterstützung.
Popstar Madonna (67) hat während ihrer langen Karriere schon viele ikonische Looks geschaffen. Für die Met Gala 2026 überlegte sie sich einen ganz speziellen Auftritt. Sie trug ein maßgeschneidertes Saint-Laurent-Ensemble, das laut "Vogue" von Leonora Carringtons (1917-2011) Gemälde "Die Versuchung des heiligen Antonius, Fragment II" inspiriert war. Dafür benötigte die Musikikone ziemlich viel Platz.