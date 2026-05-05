An Gemälde angelehnt: Madonna erscheint bei Met Gala mit sieben Helferinnen

Während viele Prominente das Motto "Mode ist Kunst" bei der Met Gala 2026 mit skulpturalen Outfits umsetzten, hat sich Madonna von einem Gemälde inspirieren lassen. Dafür brauchte sie eine siebenköpfige Unterstützung.

Popstar Madonna (67) hat während ihrer langen Karriere schon viele ikonische Looks geschaffen. Für die Met Gala 2026 überlegte sie sich einen ganz speziellen Auftritt. Sie trug ein maßgeschneidertes Saint-Laurent-Ensemble, das laut "Vogue" von Leonora Carringtons (1917-2011) Gemälde "Die Versuchung des heiligen Antonius, Fragment II" inspiriert war. Dafür benötigte die Musikikone ziemlich viel Platz.

Ein Geisterschiff auf dem Hut Denn ihr durchsichtiges Cape mit langen, grauen Schals wurde von sieben Helferinnen getragen. Während diese in hellen Kleidern erschienen, bildete Madonna in Schwarz einen starken Kontrast. Zu ihrem langen Kleid kombinierte sie Satin-Opernhandschuhe, Plateau-Stiefel aus Leder, eine lange schwarze Perücke und einen Hut mit einem Geisterschiff darauf, wie es auch auf dem Bild der surrealistischen Malerin Leonora Carrington zu sehen ist. Diese hatte die Sängerin bereits zu ihrem Musikvideo-Klassiker "Bedtime Story" inspiriert.

Wie "Vogue" weiter beschrieb, könnte Madonna mit ihrem extravaganten Met-Look im Dessous-Unterkleid-Stil auch auf ihre eigene Modegeschichte als Rebellin angespielt haben. Denn die Sängerin trug oft Unterwäsche als Oberbekleidung.

Das Make-up dazu wurde von dem Star-Visagisten Marcelo Gutierrez entwickelt. Er setzte auf subtilen Glanz und einen Lifting-Effekt um die Augen, um dem Gesicht eine skulpturale Kontur zu verleihen.