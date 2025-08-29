Mit Musik und kulinarischen Köstlichkeiten gehen in Schorndorf am Wochenende die 29. Weintage über die Bühne. Erstmals am Start sind das Weingut Sterneisen und die Weinstube Anker.
Genuss und Geselligkeit mitten im Herzen der Stadt versprechen an diesem Wochenende die Schorndorfer Weintage (Rems-Murr-Kreis). Von Freitag bis Sonntag verwandelt sich der Marktplatz in ein Paradies für Weinliebhaber und Genießer. Bereits zum 29. Mal laden feine Weine aus dem Remstal, kulinarische Köstlichkeiten und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm zu einem stimmungsvollen Spätsommer-Wochenende ein.