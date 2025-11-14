Erst durch seine Auftritte als TV-Experte bei der WM 2006 wurde Jürgen Klopp zum Kulttrainer. Nun kehrt er nach langer Pause als Fußballerklärer zurück. Bei der Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika greift er für MagentaTV zum Mikrofon. Er trifft dabei einen alten Weggefährten vom Sommermärchen.
Mit seiner Aufgabe als "Global Head of Soccer" von Red Bull ist Jürgen Klopp (58) offenbar nicht ganz ausgelastet. Der Kulttrainer feiert ein Comeback als TV-Experte. Er wird im Sommer 2026 für MagentaTV bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada aktiv. Das gab der MagentaTV-Mutterkonzern Telekom in einer Mitteilung bekannt.