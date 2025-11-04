Rihanna hat bei den CFDA Awards 2025 ihren ersten Red-Carpet-Auftritt seit der Geburt ihrer Tochter im September absolviert. In einem eleganten Alaïa-Outfit begleitete sie Partner A$AP Rocky, der bei der Zeremonie mit dem Fashion Icon Award ausgezeichnet wurde.

Superstar Rihanna (37) ist zurück auf dem roten Teppich - und das so stilbewusst wie eh und je. Bei den CFDA Awards am Montagabend in New York zeigte sich die Sängerin zum ersten Mal seit der Geburt ihrer Tochter Rocki Irish im September wieder der Öffentlichkeit. Die 37-Jährige begleitete ihren Partner A$AP Rocky (37) zu der glamourösen Veranstaltung im American Museum of Natural History, wo der Rapper mit dem begehrten Fashion Icon Award geehrt wurde.

"Postpartum-forward" mit Alaïa Mit ihrem gewählten Comeback-Outfit setzte sie sogleich ein Statement. Gegenüber Reportern beschrieb Rihanna ihren Look als "postpartum-forward" - also nach der Geburt in die Zukunft gerichtet. Die dreifache Mutter trug demnach ein Ensemble aus der Alaïa-Kollektion für Frühjahr/Sommer 2026, bestehend aus einem bodenlangen schwarzen Trenchcoat, den sie lässig in der Taille band, darunter lugte ein schwarzer Rollkragenpullover hervor. Dazu kombinierte sie weiße, drapierte Hosen, die sie wiederum in schwarze High Heels gesteckt hatte.

Partnerlook mit A$AP Rocky

Auch Rocky zeigte sich modebewusst. Der "Fashion Killa"-Interpret erschien laut "People" im klassischen Chanel-Anzug mit auffälligen weißen Manschetten, die er lässig hochgekrempelt hatte. Darunter trug er einen buttergelben V-Neck-Pullover, cremefarbene Chanel-Schuhe mit schwarzen Spitzen rundeten das Outfit ab. Besonders ins Auge stach sein opulenter Schmuck, der laut des Berichts von Briony Raymond stammte: Diamant-Ohrringe, ein Vintage-Diamantring, ein französisches Goldcollier, eine Opal-Diamant-Brosche aus den 1940ern und eine Vintage-Diamant-Manschette.

Zwei Mode-Ikonen unter sich

Die Auszeichnung hat für das Paar eine besondere Bedeutung: Rihanna selbst erhielt den Fashion Icon Award bereits 2014 - in jenem legendären, mit über 216.000 Swarovski-Kristallen besetzten Adam-Selman-Kleid. Nun wurde Rocky für seinen Einfluss auf die Modewelt geehrt. Erst im Februar wurde er Creative Director bei der Brillenmarke Ray-Ban, nur drei Tage nach seinem Freispruch in einem Körperverletzungsprozess.

Neben Töchterchen Rocki Irish haben die beiden Stars bereits zwei weitere gemeinsame Kinder. 2022 war Sohn RZA auf die Welt gekommen, nur ein Jahr später folgte mit Riot ein weiterer Junge.