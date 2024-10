Ed O'Neill (78) wird in Ryan Murphys (58) geplanter Hulu-Serie "All's Fair" in einer wiederkehrenden Rolle zu sehen sein. Das berichtet das US-Branchenportal "Variety". Der Schauspieler gesellt sich damit zu den bereits angekündigten Stars der kommenden TV-Show, darunter Kim Kardashian (43), Glenn Close (77), Naomi Watts (56) oder Sarah Paulson (49).

Ein Star ist schon wieder ausgestiegen

"Variety" hatte zuvor berichtet, dass Oscarpreisträgerin Halle Berry (58), die wohl für die Hauptrolle vorgesehen war, im Juli wieder aus dem Projekt ausgestiegen ist. Terminschwierigkeiten sollen zu ihrem Abschied geführt haben. Halle Berry hätte bei der Anwaltsserie nicht nur vor der Kamera stehen, sondern auch hinter den Kulissen als ausführende Produzentin fungieren sollen, hieß es damals.

Dem "Variety"-Bericht zufolge werden die Details zur Handlung und den Figuren der Serie, die im vergangenen Dezember angekündigt wurde, noch geheim gehalten. Durchgesickert soll bisher aber sein, dass sich die Serie um eine Scheidungsanwältin drehen wird, die in einer Anwaltskanzlei in Los Angeles arbeitet, die ausschließlich von Frauen geführt wird. Die Produktion der TV-Show soll den Berichten zufolge noch dieses Jahr starten und "All's Fair" könnte dann bereits 2025 anlaufen.

Diese Serien machten Ed O'Neill berühmt

Ed O'Neill hat im Serienfach bereits große Erfolge gefeiert. Er ist bekannt für seine Hauptrollen "Al Bundy" und "Jay Pritchett" in den langlaufenden Sitcoms "Eine schrecklich nette Familie" (1987 bis 1997) und "Modern Family" (2009 bis 2020). Beide Serien liefen elf Staffeln lang. Für seine Arbeit in "Modern Family" erhielt O'Neill drei Emmy-Nominierungen. Aber auch in Filmen wie "The Last Shift" (2020) oder "Spartan" wirkte der Schauspieler, der seine Karriere in den 1980er Jahren startete, mit.