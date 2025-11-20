Bei der Premiere ihres neuen Films "Song Sung Blue" in Berlin setzte Kate Hudson am Mittwoch ein modisches Ausrufezeichen. Die 46-Jährige erschien in einer spektakulären durchsichtigen Robe - und stahl Hugh Jackman damit glatt die Show.
Am Mittwochabend verwandelte sich das Berliner Kino Zoo Palast in eine glamouröse Bühne. Kate Hudson (46) erschien zur Premiere ihres neuen Films "Song Sung Blue" und lieferte einen Hingucker-Auftritt. Die Schauspielerin wählte eine durchsichtige Robe und strahlte neben Co-Star Hugh Jackman (57) auf dem roten Teppich.