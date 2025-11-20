Bei der Premiere ihres neuen Films "Song Sung Blue" in Berlin setzte Kate Hudson am Mittwoch ein modisches Ausrufezeichen. Die 46-Jährige erschien in einer spektakulären durchsichtigen Robe - und stahl Hugh Jackman damit glatt die Show.

Am Mittwochabend verwandelte sich das Berliner Kino Zoo Palast in eine glamouröse Bühne. Kate Hudson (46) erschien zur Premiere ihres neuen Films "Song Sung Blue" und lieferte einen Hingucker-Auftritt. Die Schauspielerin wählte eine durchsichtige Robe und strahlte neben Co-Star Hugh Jackman (57) auf dem roten Teppich.

Das Naked Dress fiel nicht nur durch den transparenten Stoff ins Auge, auch lange Puffärmel, raffinierte Raffungen an der Taille, ein Wasserfall-Rücken und eine zarte Mini-Schleppe machten die Kreation zu einem besonderen Red-Carpet-Look. Unter dem Kleid trug die Schauspielerin einen schwarzen Triangel-BH und seidige blaue Shorts.

Mit schwarzen Riemchensandalen, funkelnden Diamant-Ohrringen und blauem Nagellack komplettierte Hudson ihren Auftritt. Ihr Make-up hielt sie dagegen dezent und ihre blonden Haare hatte sie streng nach hinten frisiert, um die Aufmerksamkeit ganz auf die Robe zu lenken.

Musiker-Ehepaar in "Song Sung Blue"

Auf dem roten Teppich wirkte sie vollkommen entspannt und strahlte gemeinsam mit ihrem Co-Star Hugh Jackman für die Fotografen. Der Australier hielt es bei der Premiere klassisch-lässig, er erschien in einer schwarzen Jacke über einem weißen Hemd und taillierter Hose in Schwarz.

Im Film verkörpern Hudson und Jackman das Ehepaar Claire und Mike Sardina. Die Geschichte basiert auf wahren Begebenheiten: Ein Paar aus Milwaukee erfindet sich als Neil-Diamond-Tribute-Act namens "Lightning & Thunder" neu und kämpft sich von kleinen Auftritten bis zum großen Erfolg durch. Der Film kommt am 25. Dezember in die Kinos.