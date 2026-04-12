Jennifer Lopez hat Coachella-Geschichte geschrieben: Die 56-Jährige feierte beim Musikfestival in Indio ihren allerersten Auftritt - als Überraschungsgast an der Seite von DJ David Guetta.
Mehr als 25 Jahre Musikkarriere, unzählige Bühnen rund um den Globus - und ausgerechnet Coachella fehlte noch auf Jennifer Lopez' (56) Liste. Das änderte sich am Samstagabend. Beim zweiten Festivaltag in Indio, Kalifornien, tauchte die 56-Jährige laut "Daily Mail" als Überraschungsgast beim Set des französischen DJ-Veteranen David Guetta (58) auf der Quasar Stage auf und lieferte ihren ersten Auftritt überhaupt bei dem legendären Festival.