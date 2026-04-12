Jennifer Lopez hat Coachella-Geschichte geschrieben: Die 56-Jährige feierte beim Musikfestival in Indio ihren allerersten Auftritt - als Überraschungsgast an der Seite von DJ David Guetta.

Mehr als 25 Jahre Musikkarriere, unzählige Bühnen rund um den Globus - und ausgerechnet Coachella fehlte noch auf Jennifer Lopez' (56) Liste. Das änderte sich am Samstagabend. Beim zweiten Festivaltag in Indio, Kalifornien, tauchte die 56-Jährige laut "Daily Mail" als Überraschungsgast beim Set des französischen DJ-Veteranen David Guetta (58) auf der Quasar Stage auf und lieferte ihren ersten Auftritt überhaupt bei dem legendären Festival.

Der Moment, als Guetta ankündigte, er habe einen Gast eingeladen, ließ das Publikum kurz innehalten - um dann in kollektiven Jubel auszubrechen, als Lopez die Bühne betrat. Die Reaktion des Festivalgeländes ließ keinen Zweifel: Mit ihr hatte niemand gerechnet, und genau das war der Plan.

Lopez nutzte den Auftritt für die Live-Performance ihres neuen Songs "Save Me Tonight", den sie gemeinsam mit Guetta produziert hat und der erst vergangenen Monat veröffentlicht wurde. Auf der Bühne zeigte sie sich in einem hautengen Bodysuit des New Yorker Labels The Blonds, dessen tief ausgeschnittener Ausschnitt die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich zog. Darüber trug sie eine aquamarinblaue Federjacke von Julien McDonald sowie eine Sonnenbrille der Kooperation Dolce X Ray Ban.

Neuer Song, alte Bühnenerfahrung

Doch das Outfit war nur der Auftakt zu einem durchgeplanten Bühnenprogramm. Gleich zu Beginn warf Lopez ihre Sonnenbrille ins Publikum - ein Fan war schnell genug, um sie aufzufangen. Wenig später riss sie sich die Federjacke vom Leib, schwenkte sie theatralisch durch die Luft und warf sie zur Seite. Guetta kommentierte das Treiben vom DJ-Pult aus mit einem Ausruf, der die Menge erneut jubeln ließ: "Macht Lärm für JLo!"

Am Ende des Auftritts trat sie ans DJ-Pult, fiel Guetta in die Arme, und beide strahlten ins Publikum. Lopez stand trotz ihrer Jahrzehnte währenden Karriere zum allerersten Mal auf diesem Festival. Coachella gilt als eine der wichtigsten Bühnen der Popkultur weltweit - wer dort auftritt, schreibt zumindest ein kleines Stück Musikgeschichte.