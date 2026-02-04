Beim Pressetermin zu ihrem neuen Film "Wuthering Heights" zog Margot Robbie in London alle Blicke auf sich. Die Schauspielerin erschien in einem gewagten Vintage-Look von John Galliano - und koordinierte ihr Outfit mit Co-Star Jacob Elordi.

Margot Robbie (35) bewies bei ihrem jüngsten Auftritt in London einmal mehr ihr Gespür für Mode. Die australische Schauspielerin erschien am Mittwoch zu einem Photocall für ihren neuen Film "Wuthering Heights" im Londoner Spencer House - und sorgte für Aufsehen.

Robbie trug einen tief ausgeschnittenen Mantel im Vintage-Stil von John Galliano, darunter einen knappen schwarzen Minirock und auffällige rote Strümpfe. Manolo-Blahnik-Heels rundeten den Look ab. Das Besondere daran: Der Mantel wurde erstmals 1992 von Supermodel Helena Christensen (57) bei Gallianos Präsentation auf der Pariser Fashion Week gezeigt.

An Robbies Seite: Co-Star Jacob Elordi (28), der seine Kollegin um einiges überragte. Der Schauspieler hatte sein Outfit farblich auf Robbie abgestimmt und erschien in einer leuchtend roten Cabanjacke und schwarzer Hose. Während des Fototermins legte er seinen Arm um Robbies Taille. Auch Regisseurin Emerald Fennell (40) war beim Pressetermin dabei.

"Wuthering Heights" basiert laut "Variety" auf dem gleichnamigen Roman von Emily Brontë aus dem Jahr 1847. In der freien Adaption spielt Robbie die wohlhabende Cathy, eine Dame der gehobenen Gesellschaft im 19. Jahrhundert. Elordi verkörpert Heathcliff, einen gesellschaftlichen Außenseiter, der nach Wuthering Heights zurückkehrt, um für die Liebe seines Lebens zu kämpfen - nachdem Cathy ihr Herz einem anderen versprochen hat.

Starbesetzung und Musik von Charli xcx

Neben Robbie und Elordi sind Hong Chau, Alison Oliver, Shazad Latif, Martin Clunes und Ewan Mitchell im Cast mit dabei. Für die Filmmusik zeichnet Popstar Charli xcx verantwortlich.

Erste Reaktionen der Filmpresse auf den Film fallen begeistert aus. Jazz Tangcay, Redakteurin beim Branchenmagazin "Variety", lobte "Wuthering Heights" als "brennend heiße, verdrehte Geschichte". Die Chemie zwischen Robbie und Elordi bezeichnete sie als "ein ganz anderes Level von heiß!".

"Wuthering Heights - Sturmhöhe" startet am 12. Februar in den deutschen Kinos.