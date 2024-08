An der Seite von Cillian Murphy: Peaky Blinders-Film: Saltburn-Star Barry Keoghan ergänzt den Cast

1 Barry Keoghan wird im "Peaky Blinders"-Film eine noch nicht näher definierte Rolle übernehmen. Foto: IMAGO/Bestimage

Noch in diesem Jahr sollen die Dreharbeiten zum "Peaky Blinders"-Film starten. Cillian Murphy ist bereits als Hauptdarsteller bestätigt, jetzt stößt auch Barry Keoghan zum Cast dazu.











Link kopiert



Der Film zur Serie "Peaky Blinders" nimmt immer mehr Gestalt an. Bereits im Juni bestätigte Netflix, dass Cillian Murphy (48) in der hauseigenen Produktion in seiner berühmten Hauptrolle als Birminghamer Bandenboss Tommy Shelby zurückkehren wird. Nun ist ein weiterer Schauspieler verkündet worden: Barry Keoghan (31) wird ebenfalls eine Rolle im "Peaky Blinders"-Film übernehmen, wie Netflix auf Instagram bekannt gab.