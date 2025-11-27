Rund vier Monate nach dem Tod ihres Mannes Ozzy hat sich Sharon Osbourne erstmals wieder öffentlich gezeigt. Die 73-Jährige besuchte gemeinsam mit Tochter Kelly ein Event in London.

Sharon Osbourne (73) hat sich erstmals seit dem Tod ihres Mannes Ozzy (1948-2025) wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Wie die britische "Daily Mail" berichtet, besuchte die TV-Persönlichkeit am Mittwoch gemeinsam mit ihrer Tochter Kelly (41) ein Cocktail-Event der Designerin Rebecca Vallance im Londoner Restaurant Aki.

Funkelnder Mutter-Tochter-Abend Auf Fotos von dem Abend hält Sharon die Hand ihrer Tochter fest umklammert, während beide für die Kameras posieren. Die Witwe trug ein funkelndes rotes Pailletten-Abendkleid, Kelly Osbourne erschien in einer ebenso glamourösen Robe in einem zarten Rosa-Ton. Unter den prominenten Gästen befanden sich auch Holly Valance (42), Amber Le Bon (36) und Zara Tindall (44).

Der Black-Sabbath-Frontmann Ozzy Osbourne war am 22. Juli im Alter von 76 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben, nachdem er bereits seit Jahren mit Parkinson und weiteren gesundheitlichen Problemen gekämpft hatte. Sharon Osbourne war über 40 Jahre lang mit dem Rocker verheiratet, den sie nicht nur als Ehefrau, sondern auch als Managerin begleitete. Gemeinsam haben sie drei Kinder: Aimee (42), Kelly und Jack (40).

Nach dem Tod ihres Mannes wandte sich Sharon im September über die sozialen Medien an die Öffentlichkeit. Sie dankte den Fans für die "überwältigende Liebe und Unterstützung", die ihr entgegengebracht wurde. Die Menschen um sie herum hätten sie durch diese schwere Zeit getragen, erklärte sie. Dennoch gab sie zu, dass sie ihren "Halt erst noch finden" müsse. Der Abend markierte nun einen wichtigen Schritt zurück ins öffentliche Leben.

Während Sharon und Kelly Osbourne einen Mutter-Tochter-Abend verbrachten, kämpft Sohn Jack derzeit im britischen Dschungelcamp um den Sieg. In "I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!" sprach der 40-Jährige auch über den Tod seines Vaters. "Wir wussten schon seit einiger Zeit, dass er krank war, aber es war trotzdem ein Schock", erklärte Jack Osbourne. "Wir hätten nie gedacht, dass es so schnell gehen würde."

Jack Osbourne nannte den Tod seines Vaters den "ultimativen Mic Drop". "Er hat einen riesigen Gig hingelegt und dann gesagt: 'Okay, ich bin fertig'." Am 5. Juli 2025 stand Ozzy Osbourne in seiner Heimatstadt Birmingham beim Abschiedskonzert von Black Sabbath zum letzten Mal auf der Bühne.