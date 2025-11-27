Rund vier Monate nach dem Tod ihres Mannes Ozzy hat sich Sharon Osbourne erstmals wieder öffentlich gezeigt. Die 73-Jährige besuchte gemeinsam mit Tochter Kelly ein Event in London.
Sharon Osbourne (73) hat sich erstmals seit dem Tod ihres Mannes Ozzy (1948-2025) wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Wie die britische "Daily Mail" berichtet, besuchte die TV-Persönlichkeit am Mittwoch gemeinsam mit ihrer Tochter Kelly (41) ein Cocktail-Event der Designerin Rebecca Vallance im Londoner Restaurant Aki.